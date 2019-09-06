Ирина Шейк снялась обнаженной, показав, что в образе женщины важна лишь сумочка

Чтобы зрителей ничего не отвлекало от сумочек, Ирина сняла с себя всё лишнее, оставив только еле заметные сандалии. Но режиссеры ролика допустили огромную ошибку — редкий подписчик модели смотрел на новые и безусловно прекрасные сумочки, ведь в кадре была обнаженная Шейк. Этот просчет создателей подтвердили в комментариях фанаты девушки.