Ирина Шейк снялась обнаженной, показав, что в образе женщины важна лишь сумочка

Известная 33-летняя модель после разрыва с Купером не стала делать никаких перерывов в карьере, принимая участие в проектах знаменитых брендов. В этот раз повезло модному дому Calvin Klein, для которого Ирина не пожалела своей сногсшибательности, пишет Лайф.
Недавно Ирина Шейк выложила в своем Instagram видео с рекламой новой коллекции сумочек Calvin Klein. Модель предстала в привычном изысканно-стильном монохромном свете, принимая различные позы на студийном стуле. И без того выразительные от природы глаза визажисты подчеркнули каялом, добавив взгляду будто магической силы.
Чтобы зрителей ничего не отвлекало от сумочек, Ирина сняла с себя всё лишнее, оставив только еле заметные сандалии. Но режиссеры ролика допустили огромную ошибку — редкий подписчик модели смотрел на новые и безусловно прекрасные сумочки, ведь в кадре была обнаженная Шейк. Этот просчет создателей подтвердили в комментариях фанаты девушки.