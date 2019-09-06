Слушаем и мы! Новый клип Боярского «Хорошего Питера» набрал семь миллионов просмотров за два дня

Не только молодые артисты могут собирать миллионные просмотры в интернете. Это доказал народный артист РСФСР Михаил Боярский, выпустив клип к песне «Хорошего Питера». Премьера состоялась на телеканале 78.ru.

Всего за два дня ролик набрал семь миллионов просмотров в социальных сетях.

В новой песне Боярский поет о родном городе, и, конечно, о любимой футбольной команде «Зенит». Съемки клипа прошли в теплую летнюю погоду. На кадрах зритель видит молодую пару, гуляющую по летнему Петербургу. Кроме того, взору зрителя открываются лучшие виды Северной столицы.