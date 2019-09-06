Неожиданно: Альбина Джанабаева прекратила сотрудничество с Константином Меладзе

Певица обрела известность в женской группе «ВИА Гра». До недавнего времени поп-звезда развивала сольную карьеру в составе продюсерского центра Константина Меладзе. Как оказалось, совместная деятельность с братом ее мужа Валерия Меладзе закончилась.

Альбина поблагодарила Константина за плодотворные годы, которые обеспечили ей карьерный рост. Она отметила, что дальше намерена развиваться в другой менеджемент-компании — Goldenlook. Певица призналась, что не работает с Меладзе с февраля, но только сейчас рассказала об этом.

«Друзья, я получила ценный опыт, работая в составе группы «ВИА Гра», после которой я начала сольную карьеру. Это дало мне возможность расширить свой круг новыми авторами, найти единомышленников и свою команду! А главное — узнать себя с новой стороны. Я благодарна тем годам… и Константину Меладзе, безмерно уважаю! Мое сотрудничество с MeladzeMuzic прекращено. Давайте уйдем от обсуждений и продолжим наслаждаться новой песней «Такая, как есть», — рассказала Джанабаева.