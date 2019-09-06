Неожиданно: Альбина Джанабаева прекратила сотрудничество с Константином Меладзе

40-летняя Альбина Джанабаева удивила поклонников. Певица объявила о прекращении работы с 56-летним Константином Меладзе, рассказывает Cosmo.
Певица обрела известность в женской группе «ВИА Гра». До недавнего времени поп-звезда развивала сольную карьеру в составе продюсерского центра Константина Меладзе. Как оказалось, совместная деятельность с братом ее мужа Валерия Меладзе закончилась.
Альбина поблагодарила Константина за плодотворные годы, которые обеспечили ей карьерный рост. Она отметила, что дальше намерена развиваться в другой менеджемент-компании — Goldenlook. Певица призналась, что не работает с Меладзе с февраля, но только сейчас рассказала об этом.
«Друзья, я получила ценный опыт, работая в составе группы «ВИА Гра», после которой я начала сольную карьеру. Это дало мне возможность расширить свой круг новыми авторами, найти единомышленников и свою команду! А главное — узнать себя с новой стороны. Я благодарна тем годам… и Константину Меладзе, безмерно уважаю! Мое сотрудничество с MeladzeMuzic прекращено. Давайте уйдем от обсуждений и продолжим наслаждаться новой песней «Такая, как есть», — рассказала Джанабаева.
Поклонники всё же не могли спокойно воспринять новость и задали звезде много вопросов. Однако она на них не ответила. Многих интересует, что послужило причиной такого решения. Альбину Джанабаеву и Константина Меладзе годами связывали не только профессиональные, но и родственные связи. Исполнительница даже назвала в его честь своего первенца, которого родила в 2004 году.