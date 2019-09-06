Как стильно! Эстонский актер продает свою уютную квартиру в центре города

Эстонский актер Лаури Мяэсепп переехал в Пярну, чтобы быть ближе к театру Endla, куда устроился в 2014 году. Вплоть до 2019 года 27-летний актер участвовал во многих крупных постановках.

В 2018 году у актера завязались отношения с бывшей солисткой Vanilla Ninja 32-летней Ленной Куурмаа. Вскоре пара решила жить вместе и в собственной квартире в Пярну надобность у молодого человека отпала.

Квартира была выставлена на продажу, о чем актер сообщил и у себя в Facebook. Оценили квартиру, которая располагается на тихой улице в самом центре Пярну в 89 900 евро.