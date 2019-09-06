Пт, 6.09.2019
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  • Как стильно! Эстонский актер продает свою уютную квартиру в центре города

Как стильно! Эстонский актер продает свою уютную квартиру в центре города
ФОТО!

Lenna Kuurmaa ja Lauri Mäesepp.

ФОТО: Raul Mee/Mollusk Media

Возлюбленный эстонской певицы Ленны Куурмаа сообщил в Facebook о продаже своей стильной квартиры в Пярну. 

Эстонский актер Лаури Мяэсепп переехал в Пярну, чтобы быть ближе к театру Endla, куда устроился в 2014 году. Вплоть до 2019 года 27-летний актер участвовал во многих крупных постановках. 

В 2018 году у актера завязались отношения с бывшей солисткой Vanilla Ninja 32-летней Ленной Куурмаа. Вскоре пара решила жить вместе и в собственной квартире в Пярну надобность у молодого человека отпала. 

Квартира была выставлена на продажу, о чем актер сообщил и у себя в Facebook. Оценили квартиру, которая располагается на тихой улице в самом центре Пярну в 89 900 евро.

Смотри фото ЗДЕСЬ!

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