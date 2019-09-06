Юри Ратаса спросили о сигаретах, алкоголе и вранье... И он ответил!
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас посетил эфир передачи Stuudios on peaminister («В студии премьер-министр») на Vikerraadio, в ходе которого состоялось интервью. Впрочем, спросили премьер-министра не только о политике...
Как стало известно слушателям эфира, губ Юри Ратаса никогда не касалась сигарета, передает Menu.
Ведущий Мирко Оякиви: Господин премьер-министр, вы курите?
Юри Ратас: Моих губ никогда не касалась зажженная сигарета и я надеюсь, что так это и останется.
Мирко Оякиви: Пить или врать?
Юри Ратас: А почему вы об этом спрашиваете?
Мирко Оякиви: Не знаю, спрашиваю.
Юри Ратас: Нет.