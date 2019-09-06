Пт, 6.09.2019
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Юри Ратаса спросили о сигаретах, алкоголе и вранье... И он ответил!
Честно?

Премьер-министр Юри Ратас

ФОТО: Joosep Pank

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас посетил эфир передачи Stuudios on peaminister («В студии премьер-министр») на Vikerraadio, в ходе которого состоялось интервью. Впрочем, спросили премьер-министра не только о политике...

Как стало известно слушателям эфира, губ Юри Ратаса никогда не касалась сигарета, передает Menu.

Ведущий Мирко Оякиви: Господин премьер-министр, вы курите?

Юри Ратас: Моих губ никогда не касалась зажженная сигарета и я надеюсь, что так это и останется. 

Мирко Оякиви: Пить или врать?

Юри Ратас: А почему вы об этом спрашиваете? 

Мирко Оякиви: Не знаю, спрашиваю. 

Юри Ратас: Нет. 

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