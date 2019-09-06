Юри Ратаса спросили о сигаретах, алкоголе и вранье... И он ответил!

Как стало известно слушателям эфира, губ Юри Ратаса никогда не касалась сигарета, передает Menu.

Ведущий Мирко Оякиви: Господин премьер-министр, вы курите?

Юри Ратас: Моих губ никогда не касалась зажженная сигарета и я надеюсь, что так это и останется.

Мирко Оякиви: Пить или врать?

Юри Ратас: А почему вы об этом спрашиваете?

Мирко Оякиви: Не знаю, спрашиваю.