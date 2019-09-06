Социальная сеть Facebook запустила новый сервис для знакомств

Завести профиль в Facebook Dating сможет пользователь, которому уже исполнилось 18 лет. Сервис будет рекомендовать человека для знакомства, исходя из информации о нем в аккаунте. В новом приложении можно будет делиться своими постами из Instagram, который также принадлежит Facebook.

Отмечается, что скоро сервис для знакомств появится в Аргентине, Бразилии, Колумбии, Мексике, Сингапуре, Таиланде и Вьетнаме. А в 2020 году им смогут воспользоваться и жители Европы.

Напомним, в сентябре 2018 года компания Facebook заявила о начале тестирования сервиса для знакомств. Марк Цукерберг рассказал, что приложение будет ориентировано на серьёзные знакомства, а не на мимолётные связи.