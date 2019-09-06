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Социальная сеть Facebook запустила новый сервис для знакомств

Знакомства. Иллюстративное фото

ФОТО: Andriy Popov / PantherMedia / Andriy Popov

Он будет доступен в США и ряде стран Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. А в 2020 году появится еще и в Европе, сообщает Лайф.

Социальная сеть Facebook запустила новый сервис для знакомств под названием Dating. Пока он доступен в США и ряде стран Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Об этом компания сообщила в пресс-релизе.

Завести профиль в Facebook Dating сможет пользователь, которому уже исполнилось 18 лет. Сервис будет рекомендовать человека для знакомства, исходя из информации о нем в аккаунте. В новом приложении можно будет делиться своими постами из Instagram, который также принадлежит Facebook.

Отмечается, что скоро сервис для знакомств появится в Аргентине, Бразилии, Колумбии, Мексике, Сингапуре, Таиланде и Вьетнаме. А в 2020 году им смогут воспользоваться и жители Европы.

Напомним, в сентябре 2018 года компания Facebook заявила о начале тестирования сервиса для знакомств. Марк Цукерберг рассказал, что приложение будет ориентировано на серьёзные знакомства, а не на мимолётные связи.

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