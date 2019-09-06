19 лет ученые изучали вред от газировки. Результаты шокируют

3 сентября 2019 года опубликована статья, из которой следует, что употребление двух и более стаканов газировки в день значительно повышает риск возникновения онкологических заболеваний и опасность преждевременной смерти.

Из 450 тысяч человек скончались 41 тысяча человек

Все добровольцы к моменту начала исследования были здоровыми людьми без симптомов рака, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний.

Рак

Даже полстакана сладкой газировки в день (100 мл) увеличивает риск появления раковых опухолей в среднем на 18 процентов.

Риску подвержена женская грудь

Опасность возникновения рака молочной железы для женщин повышается на 22%.

Жир на животе

Особенно растет «подушка» на животе — висцеральный жир. Он образуется вокруг органов брюшной полости, блокирует потоки крови и лимфы к внутренним органам, отсюда проблемы с печенью, сердцем, желудочно-кишечным трактом, такие заболевания как гипертония, сахарный диабет 2-го типа, гормональные нарушения, онкология.

Жир в печени

Это единственный орган, который метаболизирует фруктозу и при загрузках превращает этот моносахарид в жир.

Сердечные приступы

Те, кто выпивал по банке газировки в день, получили на 20 процентов выше риск сердечных приступов, чем те, кто не увлекался этими напитками

Адский голод

Ученые давно утверждают, что употребление сладкой газировки тесно связано с набором веса, ведь она провоцирует чувство голода.

Сахар может спровоцировать резистентность к лептину — гормону, который регулирует количество жира в организме, чувство голода и чувство насыщения. Вы будете постоянно хотеть есть — и это желание вызывает как раз газировка.

Кариес и плохие зубы

Сахар и кислоты в газированных напитках являются катастрофой для полости рта. Состояние ваших зубов будет ухудшаться стремительными темпами, ведь после каждой баночки газировки (попадания в рот углекислоты и фосфорной кислоты, что особенно вредно для эмали зубов) сложно тщательно чистить и полоскать рот.