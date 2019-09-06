«Это Киркоров»: снимок Пугачевой породил жаркие споры в сети

Алла Пугачева активно ведет свой аккаунт в Instagram и делится с подписчиками интересными событиями из жизни своей семьи. Недавно Примадонна опубликовала новую фотографию, на которой запечатлена огромная пальма, передает Утро.ру.
«Вот такое дерево нашла. Находка для модельеров», — подписала снимок Алла Борисовна.
Подписчики сразу обратили внимание, что пальма очень напоминает бывшего мужа Пугачевой короля российской эстрады Филиппа Киркорова.
«Я думала, что это Киркорова со спины сфотографировали»; «Это Киркоров грим не снял»; «Сорт дерева имени Киркорова»; «Да это костюм для Филиппа», — написали фолловеры.
Смотрите фото пальмы-Киркорова ЗДЕСЬ!