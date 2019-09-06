Пт, 6.09.2019
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«Это Киркоров»: снимок Пугачевой породил жаркие споры в сети

Алла Пугачева

ФОТО: Пятый канал/Пресс-служба

Примадонна опубликовала в своем Instagram фотографию пальмы, рассказывает Пятый канал.

 

 

Алла Пугачева активно ведет свой аккаунт в Instagram и делится с подписчиками интересными событиями из жизни своей семьи. Недавно Примадонна опубликовала новую фотографию, на которой запечатлена огромная пальма, передает Утро.ру.

«Вот такое дерево нашла. Находка для модельеров», — подписала снимок Алла Борисовна.

Подписчики сразу обратили внимание, что пальма очень напоминает бывшего мужа Пугачевой короля российской эстрады Филиппа Киркорова.

«Я думала, что это Киркорова со спины сфотографировали»; «Это Киркоров грим не снял»; «Сорт дерева имени Киркорова»; «Да это костюм для Филиппа», — написали фолловеры.

Смотрите фото пальмы-Киркорова ЗДЕСЬ!

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