Пять миллионов за съемки в порно и романы с олигархами: неизвестные факты из биографии сестры Кейт Миддлтон

Пиппа Миддлтон давно привыкла к повышенному вниманию со стороны общественности. Она всегда мечтала о славе, но вряд ли могла предположить, что популярной ее сделает старшая сестра, герцогиня Кембриджская — Кейт, пишет «Стархит».
Пиппа Миддлтон прославилась на весь мир в 2011 году, когда появилась на свадьбе своей сестры. Тогда формы девушки, которая появилась в обтягивающем белом платье, не обсуждал только ленивый. В прессе то и дело стали появляться слухи о соперничестве Пиппы с Кейт, а романы очаровательной свояченицы принца Уильяма неизменно вызывали интерес поклонников.
6 сентября амбициозной аристократке исполняется 36 лет. Удачно выйдя замуж и получив титул модной иконы, Пиппа все-таки не собирается оставаться на вторых ролях. Она ведет активную светскую жизнь, что не очень нравится представителям королевской семьи.
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