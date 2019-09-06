Пять миллионов за съемки в порно и романы с олигархами: неизвестные факты из биографии сестры Кейт Миддлтон

Пиппа Миддлтон прославилась на весь мир в 2011 году, когда появилась на свадьбе своей сестры. Тогда формы девушки, которая появилась в обтягивающем белом платье, не обсуждал только ленивый. В прессе то и дело стали появляться слухи о соперничестве Пиппы с Кейт, а романы очаровательной свояченицы принца Уильяма неизменно вызывали интерес поклонников.