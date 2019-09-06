«Ищи свое»: новое музыкальное видео дочери Алсу вновь стало объектом для нападок

Еще не утихли споры по поводу победы 11-летней Микеллы Абрамовой в популярном шоу «Первого канала», а девочка снова привлекла всеобщее внимание. Микелла разместила в Instagram несколько видео, на которых она демонстрирует свои вокальные данные. Дочь певицы Алсу исполнила несколько песен 17-летней американки Билли Айлиш. Микелла аккомпанировала себе на фортепиано. В подписи к фото она перечислила хиты Айлиш и спросила фолловеров, какой кавер им понравился больше всех.