Гороскоп на 6 сентября: у Рыб сегодня всё плохо, но есть более счастливые знаки Зодиака

Овен

Возможны серьезные проблемы в делах, которым вы склонны придавать наибольшее значение. Откладывается решение важных вопросов, дела идут не так хорошо, как вы рассчитывали. Самое время проявить гибкость и заняться поиском помощников и единомышленников, преодолевать преграды в гордом одиночестве нежелательно. Расходы будут весьма значительными, если вы не удержитесь от спонтанных покупок и сомнительных инвестиций.

Постарайтесь больше времени провести с членами семьи: общение будет приятным и полезным для всех. Очень хороший день для посещения культурных мероприятий, а также активного отдыха. Однако компанию следует выбирать придирчиво – ищите тех, кто действительно разделяет ваши интересы.

Телец

Снижается жизненный потенциал, появляется потребность в спокойном отдыхе, уединении. Сегодня вы не торопитесь делиться проблемами и радостями даже с самыми близкими людьми, и такая скрытность будет серьезной помехой в общении. Старшие родственники склонны всерьез беспокоиться из-за вас, порой – контролировать каждый шаг, вмешиваться в ваши дела в самый неподходящий момент. Вооружитесь терпением: нет ничего хуже, чем начать ссориться из-за этого.

Отношения с любимым человеком тоже отнюдь не безоблачны, и на этот раз речь идет не о возвращении к старым проблемам, а о появлении новых. Именно поэтому важно действовать осторожно: при правильном подходе вы сможете избежать трудностей и конфликтов.

Близнецы

День не самый легкий и удачный, однако и неразрешимых проблем не несущий. Успехи ваши будут весьма скромными, а некоторые желания останутся неисполненными, зато удастся избежать ошибок, исправление которых отняло бы много времени. Неплохой день с точки зрения общения и новых знакомств, ваше обаяние не останется незамеченным.

В романтических отношениях первоочередная ваша задача – не повторять своих старых ошибок. Корректируйте свое поведение, не оставляйте без внимания пожелания любимого человека: толика гибкости и щедрая доля неподдельной заботы избавят вас от обид и недоразумений. Воздержитесь от критических замечаний в адрес друзей и родственников.

Рак

День довольно сложный и столь же неоднозначный. Раки сегодня не только особенно чувствительны, но и необыкновенно подозрительны, что и порождает многочисленные недоразумения. Не пытайтесь читать между строк или искать тайный смысл любых высказываний – некоторые вещи действительно настолько просты, как кажется на первый взгляд.

Сохранение гармонии в личной жизни – одна из самых сложных задач, стоящих сегодня перед вами. Складывается ситуация, подчеркивающая не самые лучшие качества вашего любимого человека. Однако не спешите с суждениями: стоящие идеи посетят вас после того, как воцарится хотя бы относительное спокойствие.

Лев