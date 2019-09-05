Бесстрашная девочка: вы только посмотрите, что сделала эта эстонская спортсменка

Томингас, занявшая 12 место в составе женской команды по биатлону на чемпионате мира, поделилась в Instagram фотографией, где она прыгает с вышки на озере Тырва.

Озеро расположено в Южной Эстонии, на границе города Тырва, где находится самая высокая в Эстонии вышка для прыжков в воду, высота которой составляет примерно 11 метров. Для сравнения: это столько же, сколько общая высота вышек в Вильянди и Вереви.

«Теперь с этим летом все счеты сведены! В следующем году новые и более безумные цели», - подписала фотографию спортсменка.