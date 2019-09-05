Жуткая осень наступает: ТОП-9 самых призрачных мест Эстонии

Заброшенные места или географические точки, где произошло что-то страшное, вызывают ужас даже у самых смелых граждан, пишет портал Sõbranna.

Сегодня мы решили рассказать о жутких, необычных и даже мистических местах по всей Эстонии. Некоторые из них можно посетить самостоятельно, но куда-то вы сможете отправиться только с гидом.

ВИЙВИКОННА

Это практически полностью заброшенная деревня в Эстонии, бывший городской район города Кохтла-Ярве на северо-востоке уезда Ида-Вирумаа. С 2017 года передана в ведение муниципалитета города Нарва-Йыэсуу. Зимой там проживает всего около 40 человек, летом - чуть больше. Почти все дома и квартиры там заброшены, а всё ценное давно украдено. В этом местечке нет ни магазинов, ни заправочных станций, ничего...

ТАРТУСКАЯ КОЛБАСНАЯ ФАБРИКА

Леденящие кровь истории станут настоящей проверкой на смелость для любителей ужастиков!

На прогулке организаторы туров обещают сосредоточиться на сплетнях о фабрике человеческой колбасы, распространявшихся в Тарту после Второй мировой войны. Во время тура вам расскажут истории о пропавших людях, подозрительной еде, которую продавали на рынке, и о руинах, где, как полагали, действовал таинственный колбасный завод. Эти истории являются частью устной истории Тарту, которую до сих пор можно услышать от пожилых людей. Помимо прочего, речь идет о других городских легендах, связанных с едой.

С 2007 года перед зданием рынка в Тарту стоит бронзовая свинья. ФОТО: Kristjan Teedema

КЛАДБИЩЕ КУДЬЯПЕ

Кладбище Кудьяпе ФОТО: Wikimedia Commons

На северо-восточной границе Курессааре находится сааремааский некрополь – кладбище Кудьяпе. Городское кладбище вместе с часовней в стиле эпохи классицизма были основаны в 1780 году (часовня является архитектурным памятником). На кладбище находятся 4 могилы культурных деятелей, их могилы являются историческими памятниками и находятся под защитой. В 1848 году на кладбище были построены красивые небольшие здания (фасад украшали колнны), напоминающие небольшие греческие храмы.