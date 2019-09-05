Чт, 5.09.2019
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Топ-5 продуктов, снимающих головную боль

Головная боль

ФОТО: Wavebreakmedia ltd / PantherMedia / Wavebreakmedia ltd

Когда болит голова - не хочется вообще ничего. Но пару продуктов способны помочь тебе преодолеть это испытание, пишет mport.ua.

Сколько средств современная медицина изобрела от головной боли! Не все они, правда, помогают сразу. Есть и продукты, которые не хуже таблеток могут снять головную боль.

Молоко

Стакан нежирного молока за счёт содержания кальция и калия справится с головной болью в считанные минуты. 

Жирная рыба

Омега-3  жирные кислоты и витамины группы В обеспечивают противоболевой эффект. 

Фрукты

Яблоки, лимоны, бананы, авокадо и абрикосы быстро восстанавливают дефицит полезных веществ в организме и за счёт этого спазм сосудов снижается.

Гречка и семечки

Оба продукта богаты магнием, расслабляющим сосуды и улучшающим кровообращение.

Сладкий черный чай

Вещества катехины помогают также расслабить сосуды и снимают спазм. Если добавить в чай лимон - это уже будет сверхсильное средство от головной боли. 

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