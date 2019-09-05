Топ-5 продуктов, снимающих головную боль

Сколько средств современная медицина изобрела от головной боли! Не все они, правда, помогают сразу. Есть и продукты, которые не хуже таблеток могут снять головную боль.

Молоко

Стакан нежирного молока за счёт содержания кальция и калия справится с головной болью в считанные минуты.

Жирная рыба

Омега-3 жирные кислоты и витамины группы В обеспечивают противоболевой эффект.

Фрукты

Яблоки, лимоны, бананы, авокадо и абрикосы быстро восстанавливают дефицит полезных веществ в организме и за счёт этого спазм сосудов снижается.

Гречка и семечки

Оба продукта богаты магнием, расслабляющим сосуды и улучшающим кровообращение.

Сладкий черный чай