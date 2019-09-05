Топ-5 продуктов, снимающих головную боль

Когда болит голова - не хочется вообще ничего. Но пару продуктов способны помочь тебе преодолеть это испытание, пишет mport.ua.
Сколько средств современная медицина изобрела от головной боли! Не все они, правда, помогают сразу. Есть и продукты, которые не хуже таблеток могут снять головную боль.
Молоко
Стакан нежирного молока за счёт содержания кальция и калия справится с головной болью в считанные минуты.
Жирная рыба
Омега-3 жирные кислоты и витамины группы В обеспечивают противоболевой эффект.
Фрукты
Яблоки, лимоны, бананы, авокадо и абрикосы быстро восстанавливают дефицит полезных веществ в организме и за счёт этого спазм сосудов снижается.
Гречка и семечки
Оба продукта богаты магнием, расслабляющим сосуды и улучшающим кровообращение.
Сладкий черный чай
Вещества катехины помогают также расслабить сосуды и снимают спазм. Если добавить в чай лимон - это уже будет сверхсильное средство от головной боли.