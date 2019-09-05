Пассажир самолета воспользовался пледом авиакомпании по-своему и взбесил соседей

Тот, кто часто летает на самолете, знает, что порой попадаются очень странные попутчики. Например, в самолете компании Qatar Airways постоянно выдают теплые пледы, и мужчина, видимо, решил, что это полотенце. Другие пассажиры были возмущены таким поведением, ведь это просто неприлично!
Пассажиры компании Qatar Airways сняли на видео, как один из мужчин сидел и сморкался в плед авиакомпании. А вообще-то пледы раздают тем, кто замёрз, чтобы укрыться.
Неизвестный мужчина как ни в чем не бывало берет плед в руки, сморкается в него и кладет рядом с собой. Спустя пару секунд он снова повторяет свое противное действо.