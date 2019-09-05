В Австралии петух убил свою хозяйку

По сообщению австралийских патологов, на ферме в южной части Австралии петух напал на свою хозяйку, повредив её левую ногу, от чего у женщины началось кровотечение, пишет Elu24.ee.
Патолог Роджер Бьярд пояснил, что 76-летняя женщина подверглась нападению петуха, когда собирала яйца в курятнике.
Нижняя часть левой ноги получила настолько серьезные повреждения, что женщина скончалась в результате кровопотери.
Бьярд вместе со своей командой провел вскрытие тела погибшей и обнаружил, что птица нанесла два ранения. Женщина страдала от расширения вен, именно это обстоятельство стало роковым. Помимо этого, у владелицы фермы было повышенное давление и сахарный диабет.