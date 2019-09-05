Чт, 5.09.2019
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В Австралии петух убил свою хозяйку

Петух. Фото иллюстративное

ФОТО: ZUMAPRESS.com/scanpix

По сообщению австралийских патологов, на ферме в южной части Австралии петух напал на свою хозяйку, повредив её левую ногу, от чего у женщины началось кровотечение, пишет Elu24.ee.

Патолог Роджер Бьярд пояснил, что 76-летняя женщина подверглась нападению петуха, когда собирала яйца в курятнике.

Нижняя часть левой ноги получила настолько серьезные повреждения, что женщина скончалась в результате кровопотери.

Бьярд вместе со своей командой провел вскрытие тела погибшей и обнаружил, что птица нанесла два ранения. Женщина страдала от расширения вен, именно это обстоятельство стало роковым. Помимо этого, у владелицы фермы было повышенное давление и сахарный диабет.

Петух. Фото иллюстративное

ФОТО: ZUMAPRESS.com/scanpix

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