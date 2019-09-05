В Австралии петух убил свою хозяйку

Бьярд вместе со своей командой провел вскрытие тела погибшей и обнаружил, что птица нанесла два ранения. Женщина страдала от расширения вен, именно это обстоятельство стало роковым. Помимо этого, у владелицы фермы было повышенное давление и сахарный диабет.