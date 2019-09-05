Чт, 5.09.2019
Узнай, сколько человек в Эстонии носит твое имя, где они проживают и сколько им лет! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Жизнь
  • Ученые назвали единственный полезный алкогольный напиток

Ученые назвали единственный полезный алкогольный напиток

Вино. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

Ученые из Великобритании нашли единственный алкогольный напиток, который приносит пользу, сообщает портал wefit.ru. Этим напитком оказалось красное вино.

Он полезен для сердца и кишечника и нормализует вес.

В исследовании участвовали и другие напитки: пиво, белое вино, сидр. В них учёные пользы не обнаружили, а вот в красном вине, как выяснилось, содержится много нужных бактерий, благотворно влияющих не только на ЖКТ, но и на сердце и здоровье в целом. Кроме того, вино из красного винограда снижает холестерин и уменьшает риск ожирения.

Однако для поправки здоровья рекомендуется выпивать вино не чаще двух раз в неделю и в небольших дозах.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ