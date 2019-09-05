Ученые назвали единственный полезный алкогольный напиток

В исследовании участвовали и другие напитки: пиво, белое вино, сидр. В них учёные пользы не обнаружили, а вот в красном вине, как выяснилось, содержится много нужных бактерий, благотворно влияющих не только на ЖКТ, но и на сердце и здоровье в целом. Кроме того, вино из красного винограда снижает холестерин и уменьшает риск ожирения.