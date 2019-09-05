Дочь Георга Отса вспоминает 5 сентября, когда умер отец: это был такой же солнечный день

«Когда-то давным-давно... так обычно начинаются сказки. 5 сентября, в пять часов вечера такого же солнечного дня», - вспоминает Рандмаа день, когда умер ее отец.

«Очень грустно, когда человек, который дарит тебе такие красивые воспоминания, сам становится воспоминанием».

«Я благодарю тебя, дорогой папочка. За чудесное детство».

Сегодня дочь легендарного Георга Отса вспоминает отца ФОТО: Erakogu