Дочь Георга Отса вспоминает 5 сентября, когда умер отец: это был такой же солнечный день

Сегодня, 5 сентября, годовщина смерти Георга Отса. Дочь легендарного певца Марианн Рандмаа вспоминает в соцсети, как узнала о смерти отца.
«Когда-то давным-давно... так обычно начинаются сказки. 5 сентября, в пять часов вечера такого же солнечного дня», - вспоминает Рандмаа день, когда умер ее отец.
«Очень грустно, когда человек, который дарит тебе такие красивые воспоминания, сам становится воспоминанием».
«Я благодарю тебя, дорогой папочка. За чудесное детство».
Марианн Рандмаа родилась в семье Георга Отса с его последней женой Илоной Отс. Сам музыкант и артист умер в сентябре 1975 года. Ему было 55 лет».