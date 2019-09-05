Грабитель вошел в магазин, но пожилая продавщица не растерялась и дала отпор

82-летняя Джун Тернер была за прилавком своего киоска утром 3 сентября, когда в него вошел закутанный с головой в синий плед злоумышленник, который собирался поживиться товаром и получить деньги из кассы.

В Великобритании пожилая продавщица избила грабителя тростью ФОТО: News Service South West/Scanpix

Камера, находящаяся в киоске, запечатлела произошедшее. На видео видно, что мужчина подошел к кассе и что-то сказал продавцу. Женщина исчезает из поля зрения камеры, а мужчина внезапно оказывается по другую сторону прилавка. Тут же продавец возвращается обратно и начинает колотить злоумышленника тростью.

Преступник пытается спастись от ударов, но в падает на пол и в конце-концов убегает из магазина.

Всё-таки ему удалось унести украденные из кассы 55 евро и шесть пачек сигарет.

В Великобритании пожилая продавщица избила грабителя тростью ФОТО: News Service South West/Scanpix

Несмотря на шокирующее происшествие, уже через полчаса женщина вновь открыла киоск и продолжила обслуживать клиентов.

«Он подошел к прилавку и сказал, что хочет получить деньги из кассы. Я ответила, что он не получит моих денег. Подошла к нему и ударила тростью, но он всё же успел подбежать к кассе и прихватить с собой 55 евро», - пояснила позже женщина.

Тернер добавила, что хотела нажать тревожную кнопку, но не смогла и поэтому применила против преступника свою трость.

В Великобритании пожилая продавщица избила грабителя тростью ФОТО: News Service South West/Scanpix