Теперь официально: Настя Ивлеева и Элджей поженились

Ведущая популярного шоу «Орел и Решка. Перезагрузка» и Instagram-блогер Настя Ивлеева узаконила отношения с хип-хоп-исполнителем Элджеем, или Алексеем Узенюком. Слухи об этом ходили давно, но только сегодня они получили подтверждение.

Настя опубликовала снимок с Элджеем на своей странице в соцсети, подписав лаконично «Муж». Кроме того, по данным из Единого Государственного Реестра юридических лиц, на днях, 3 сентября, телеведущая подала заявку на внесение изменений в собственные документы, связанные с предпринимательской деятельностью. Теперь ее фамилия не Ивлеева, а Узенюк.