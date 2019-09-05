Чт, 5.09.2019
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  • Теперь официально: Настя Ивлеева и Элджей поженились

Теперь официально: Настя Ивлеева и Элджей поженились

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ФОТО: Instagram

«Настюшка-опасность» теперь не Ивлеева, а Узенюк, сообщают сегодня российские СМИ.

Ведущая популярного шоу «Орел и Решка. Перезагрузка» и Instagram-блогер Настя Ивлеева узаконила отношения с хип-хоп-исполнителем Элджеем, или Алексеем Узенюком. Слухи об этом ходили давно, но только сегодня они получили подтверждение.

Настя опубликовала снимок с Элджеем на своей странице в соцсети, подписав лаконично «Муж». Кроме того, по данным из Единого Государственного Реестра юридических лиц, на днях, 3 сентября, телеведущая подала заявку на внесение изменений в собственные документы, связанные с предпринимательской деятельностью. Теперь ее фамилия не Ивлеева, а Узенюк.

Анастасия и Элджей познакомились на одном из его концертов и через какое-то время начали встречаться. В ноябре прошлого года рэпер выпустил альбом Sayonara Boy 143, несколько треков которого были посвящены Насте. 

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