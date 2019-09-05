Ученые узнали, с кем нужно делиться мечтами, чтобы они сбылись

В ряде исследований специалисты из Университета штата Огайо обнаружили, что люди упорнее и активнее достигают своих целей, если рассказывают о них тем, кого считают выше по статусу, чем они сами, пишет EurekAlert. Но чаще всего о своих мечтах мы разговариваем с равными нам собеседниками - а это бесполезно.

Эти результаты идут вразрез с получившим широкую известность исследованием 2009 года, авторы которого утверждали, что о своих целях лучше никому не рассказывать.

Механизм описывается так: если человек рассказывает о своем замысле тому, кого он уважает, он приложит больше усилий для достижения этой цели, чтобы сохранить свою репутацию в его глазах.

Прийти к таким выводам ученым позволили несколько исследований. В первом они обнаружили, что работающие взрослые часто делятся карьерными целями друг с другом, и стремление добиться этих целей выше, если слушающий занимает более высокое положение.

В другом исследовании группа из 171 студента должна была сидеть перед экранами компьютеров и двигать курсор на экране максимальное число раз за отведенное время. Подсчитав результат, они должны были повторить опыт, но на этот раз перед началом они записывали свои цели. Затем руководитель сообщал им, что придет ассистент и проверит их цели.

Перед одними участниками он появлялся одетым в костюм и представлялся аспирантом факультета экономики, экспертом по изучаемой проблеме (выше по статусу). Для других он был одет в повседневную одежду и говорит, что он студент местного училища, подрабатывающий тут (ниже по статусу). Третья группа никому не показывала свои цели.

Результаты показали, что первая группа прикладывала больше усилий к тому, чтобы добиться поставленной цели, чем две остальные группы. Разницы между показателями второй и третьей групп не было.

«Если мнение того, кому вы рассказываете, вам не слишком важно, оно не влияет на ваше желание преуспеть - а именно в этом и есть смысл определения цели, - заявил ученый Говард Кляйн. - С большей вероятностью ты добьешься цели и не откажешься от нее, если поделишься ею с тем, кого уважаешь».