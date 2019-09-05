«Это колхоз!» Ксения Бородина высмеяла девушек с нарощенными волосами

Ведущая шоу «Дом-2» Ксения Бородина раскритиковала девушек, которые наращивают волосы. Знаменитость высказала эту точку зрения на своей странице в Instagram, передает Teleprogramma.pro.
Ксения призналась, что недавно подстригла волосы и теперь носит удлиненное каре.
«Как я могла раньше наращивать волосы?! Такой колхоз, если честно!» —написала телеведущая в сторис.
Фанаты сразу обратили внимание на то, что коллега Бородиной Ольга Бузова совсем недавно нарастила волосы. Поклонники решили, что это камень в огород певицы. Предвидя их реакцию, Ксения пояснила свою точку зрения и сказала, что она ничего не имеет против своих длинных волос. А вот наращивание Бородина назвала «моветоном» и добавила, что лично она за естественность.