Чт, 5.09.2019
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  • «Это колхоз!» Ксения Бородина высмеяла девушек с нарощенными волосами

«Это колхоз!» Ксения Бородина высмеяла девушек с нарощенными волосами

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Ксения Бородина

ФОТО: ALEXEY FILIPPOV / Sputnik

Российская телеведущая рассказала, что она ратует за естественность, пишет Пятый канал.

Ведущая шоу «Дом-2» Ксения Бородина раскритиковала девушек, которые наращивают волосы. Знаменитость высказала эту точку зрения на своей странице в Instagram, передает Teleprogramma.pro.

Ксения призналась, что недавно подстригла волосы и теперь носит удлиненное каре.

«Как я могла раньше наращивать волосы?! Такой колхоз, если честно!» —написала телеведущая в сторис.

Фанаты сразу обратили внимание на то, что коллега Бородиной Ольга Бузова совсем недавно нарастила волосы. Поклонники решили, что это камень в огород певицы. Предвидя их реакцию, Ксения пояснила свою точку зрения и сказала, что она ничего не имеет против своих длинных волос. А вот наращивание Бородина назвала «моветоном» и добавила, что лично она за естественность.

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