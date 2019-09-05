Чт, 5.09.2019
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  • «Я потеряла лифчик»: Наталья Рудова снялась в трусиках и фартуке с голой грудью

«Я потеряла лифчик»: Наталья Рудова снялась в трусиках и фартуке с голой грудью

Наталья Рудова

ФОТО: скриншот видео

36-летняя актриса улетела на курорт в компании близкой подруги и опубликовала забавное видео, показав себя в пикантном наряде, рассказывает Cosmo.

Наталья рассказала, что пока все постили фото из отпуска, она весь август напряженно работала в Москве. Как только съемки остались позади, она отправилась на море вместе с подругой — концертным директором и пиарщиком Ульяной Почеко, известной в светской тусовке как Ульяна Банана. «Я в раю», — похвасталась Рудова.

Известная блондинка поделилась видео из аэропорта, где они ждали стыковки рейса. Она пожаловалась, что за последние сутки спаса всего три часа. Наталья и Ульяна сняли просторный номер на двоих в гостинице с видом на побережье.

Актриса опубликовала забавный ролик, снятый подругой. Рудова вышла из ванной в трусиках и черном фартуке с изображением голой груди. «Ульяночка, а ты не видела мой лифчик? Кажется, я потеряла…», — сказала она. Затем Наталья взглянула на свой наряд, после чего принялась театрально ужасаться и прыгать по комнате.

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