«Я потеряла лифчик»: Наталья Рудова снялась в трусиках и фартуке с голой грудью

Наталья рассказала, что пока все постили фото из отпуска, она весь август напряженно работала в Москве. Как только съемки остались позади, она отправилась на море вместе с подругой — концертным директором и пиарщиком Ульяной Почеко, известной в светской тусовке как Ульяна Банана. «Я в раю», — похвасталась Рудова.

Известная блондинка поделилась видео из аэропорта, где они ждали стыковки рейса. Она пожаловалась, что за последние сутки спаса всего три часа. Наталья и Ульяна сняли просторный номер на двоих в гостинице с видом на побережье.