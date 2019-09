Автор хитов Майкла Джексона, Леди Гаги и Бейонсе погиб в автокатастрофе

ЛаШон Дэниелс известен как автор песен для американских исполнителей первой величины. Именно он написал You Rock My World для Майкла Джексона и Telephone для Леди Гаги. Этот композитор также работал со Spice Girls, Бейонсе, Дженнифер Лопес, 50 Cent и многими другими.

В 2001 году Дэниелс получил «Грэмми» за песню Say My Name, известную в исполнении Destiny's Child, а спустя 13 лет был вновь номинирован на высокую награду за Love and War, которую спела Тэймар Брекстон.