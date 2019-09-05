Чт, 5.09.2019
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Автор хитов Майкла Джексона, Леди Гаги и Бейонсе погиб в автокатастрофе

ЛаШон Дэниелс с супругой Эйприл

ФОТО: Jordan Strauss / AP

Лашон Дэниелс был известен как автор песен для американских исполнителей первой величины, сообщает Лайф.

Знаменитый американский композитор ЛаШон Дэниелс скончался в результате страшной аварии в Южной Каролине. Ему был 41 год. Об утрате сообщила в Instagram супруга знаменитости Эйприл Дэниелс. Дата прощания пока неизвестна.

ЛаШон Дэниелс известен как автор песен для американских исполнителей первой величины. Именно он написал You Rock My World для Майкла Джексона и Telephone для Леди Гаги. Этот композитор также работал со Spice Girls, Бейонсе, Дженнифер Лопес, 50 Cent и многими другими.

В 2001 году Дэниелс получил «Грэмми» за песню Say My Name, известную в исполнении Destiny's Child, а спустя 13 лет был вновь номинирован на высокую награду за Love and War, которую спела Тэймар Брекстон.

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