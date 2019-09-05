СМИ раскрыли тайну, из-за чего спился муж Ванги

Журналисты НТВ рассказали о личной жизни известной болгарской ясновидящей Ванги. По их словам, у прорицательницы складывались сложные отношения с Димитром Гуштеровым, который так и не стал по-настоящему близким человеком для Ванги.

По словам авторов «расследования», однажды Гуштеров пришел к Ванге, чтобы узнать судьбу своего брата. Та заявила ему, что родственник погиб на войне, а сам Дмитр скоро женится на ней. В результате мужчина разорвал помолвку с другой женщиной и женился на Ванге, несмотря на то, что та знала о несчастливом браке.

«Она не приняла его в качестве мужчины. И он ее не принял в качестве супруги и товарища. Ничего общего между собой не имели. Он говорил: »Я не смею до нее дотронуться!» - вспоминает сестра Ванги Любка Сурчева.

До войны Димитр прекрасно ладил с Вангой, а затем ушел на войну, зная, что вернется живым и здоровым.

«Тебе еще наш дом строить», - говорила ему жена, и это предсказание сбылось.

«Этот дом, который находится в Петриче и в настоящее время является музеем, ее супруг построил своими руками. Он был мастер на все руки, тихий, спокойный, хороший человек. Она очень хорошо о нем отзывалась, с ностальгией говорила о нем», - сказала подруга Ванги Стефка Велева.

Муж Ванги тяжело заболел в 1947 году, и из-за сильных болей в желудке он начал пить.

«Он выпивал немало, потому что она постоянно принимала много людей. У него начался цирроз, и он умер», - вспоминает телохранитель Ванги Жора Тернаджиев.

Племянник Ванги Стоян Стоянов отметил, что Ванга заранее знала, что ее муж рано умрет. После ухода из жизни Дмитра Гуштерова провидица впала в транс и не приходила в себя до самых похорон, после которых она всегда носила траур.