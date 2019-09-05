Эстонская певица Геттер Яани рассказала, что ей пришлось пройти через ад

Ставшая впервые матерью в мае этого года певица Геттер Яани (26 лет) опубликовала в социальных сетях пост, где объяснила, почему нужно быть благодарным за каждый полученный опыт, пишет Elu24.
«Я благодарна судьбе за каждый опыт, подаренный мне жизнью», - пишет певица в Instagram. - Надо признать, что иногда я проходила через ад, но я не променяю эти моменты ни на что иное. Все переживания, хорошие или плохие, привели меня туда, где я сейчас, сделали меня такой, какая я есть, и дали мне тех людей, которые сегодня меня окружают».
Геттер также добавила, что важно благодарить жизнь за каждый прожитый день и за то, что имеешь, и ценить каждый миг. Сегодня часто пишут, что благодарность делает нас счастливее и учит наслаждаться жизнью. Во многих публикациях даже можно найти, что благодарность можно использовать для решения повседневных проблем.