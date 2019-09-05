Видео: Семенович заявила, что ее пышный бюст исцеляет мужчин

Семенович убеждена: такие фотографии делают мужчин здоровее и счастливее.

Внушительные формы Анны Семенович стали ее визитной карточкой. Именно из-за них у артистки появилось множество поклонников, которые с удовольствием следят за ее публикациями в Instagram. Семенович также в курсе, чем именно она привлекает мужчин.

На днях Аня, опираясь на выводы ученых, пообещала исцелить мужчин. Семенович заявила, что у любителей регулярно смотреть на женские формы риск возникновения инсульта снижается примерно наполовину. В связи с этим она решила чаще публиковать собственные фото с декольте.