Видео: Семенович заявила, что ее пышный бюст исцеляет мужчин

Звезда опубликовала видео, на котором запечатлена с глубоким декольте, и пообещала впредь чаще радовать представителей сильной половины человечества, пишет Kleo.ru.
Семенович убеждена: такие фотографии делают мужчин здоровее и счастливее.
Внушительные формы Анны Семенович стали ее визитной карточкой. Именно из-за них у артистки появилось множество поклонников, которые с удовольствием следят за ее публикациями в Instagram. Семенович также в курсе, чем именно она привлекает мужчин.
На днях Аня, опираясь на выводы ученых, пообещала исцелить мужчин. Семенович заявила, что у любителей регулярно смотреть на женские формы риск возникновения инсульта снижается примерно наполовину. В связи с этим она решила чаще публиковать собственные фото с декольте.
Смеясь, звезда пояснила, что еще больше чудес приносят прикосновения. Например, все, кто прикладывался к ее груди, становятся счастливее и живут очень долго. Пользователи юмор артистки и ее формы оценили.
Учёные доказали, что мужчины которые ежедневно смотрят на пышную женскую грудь уменьшают риск инсульта на 50% ☝🏼 Приняла для себя важное решение, чаще носить глубокое декольте ❤️ Мужчины, будьте спокойны, я вас спасу 😂😂😘 #юмор Вчера сделали крутую фотосессию в Питере, скоро будет море красивых фоток и много моего декольте 😉 Спасибо моей прекрасной команде, я получила огромное удовольствие от работы с вами ❤️ Макияж и причёска @ilgeeva Фотограф @ankvarc Видеограф @morgun.pro Стилист @pavlikova_official @Aleksandra_fedo Собаки @xaskibest Локация @singercafe Продюссер съёмки @avrorashreder #питер #сьемки #анясеменович #певица #ведущая #позитивщики❤️❤️❤️