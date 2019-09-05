Рыжий из «Иванушек» собирается на «Давай поженимся» за новой женой

«Андрюх! Меня сегодня твои продюсеры разбудили ни свет ни заря! Зовут к тебе в программу! Про развод с Машей. Не пойду! Ибо обсуждать нечего - развелись и развелись. Так что я теперь свободный, популярный, обеспеченный молодой чемодан! Лучше схожу к Гузеевой или в »Дом-2«! Обнял!», - подписал он снимок.