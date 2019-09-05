Чт, 5.09.2019
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  • Рыжий из «Иванушек» собирается на «Давай поженимся» за новой женой

Рыжий из «Иванушек» собирается на «Давай поженимся» за новой женой

Андрей Григорьев-Аполлонов

ФОТО: EKATERINA CHESNOKOVA / RIA NOVOSTI

Солист «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов развелся с Мариной Банковой после 16 лет совместной жизни. Но звезда не унывает и получает предложения от различных ток-шоу. Об этом он сам написал на своей Instagram-странице. 

Андрей Григорьев-Аполлонов отметил, что к Андрею Малахову на программу он не пойдет. Ему поступили более интересные предложения. 

(орфография и пунктуация сохранены)

«Андрюх! Меня сегодня твои продюсеры разбудили ни свет ни заря! Зовут к тебе в программу! Про развод с Машей. Не пойду! Ибо обсуждать нечего - развелись и развелись. Так что я теперь свободный, популярный, обеспеченный молодой чемодан! Лучше схожу к Гузеевой или в »Дом-2«! Обнял!», - подписал он снимок.

На самыми забавными в публикации были хештеги, которые повторяли строчки из песен группы «Иванушки International»:

«#зачемяколечкодарил #атынесдерживайслёз #последождябудетрадуга #яужедавнопредчувствовалпотерю #двабездонныхокеанаглаз»

На фотографии певец предстал «по-гладиаторски»: в шлеме и обнаженный по пояс. 

Поклонникам понравилось обращение Григорьева-Апполонова. Они охотно поддержали исполнителя.

«Голосую за Гузееву», «Вот это точно! Развелись и развелись! Что мусолить!», «О, Андрей! Как всегда с юмором!», «Лучше к Гузеевой, там весело!», «хештеги!», «Андрей, и правильно, не ходи к Малахову, уж лучше к Гузеевой», - писали фолловеры. 

Напомним, о разводе звездной пары СМИ заговорили еще в ноябре 2018 года. Уже тогда Марина Банкова проводила много времени с 28-летним баскетболистом клуба «Химки» Андреем Зубковым. Григорьев-Апполонов не отвечал на вопросы журналистов и не комментировал ситуацию. Но в апреле 2019 года он сделал заявление. Бывшие супруги продолжают воспитывать 15-летнего Ваню и 11-летнего Артема. Дети остались жить с певцом. 

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Андрюх @malakhov007 ! Меня сегодня твои продюссеры разбудили ни свет ни заря ! Зовут к тебе в программу! Про развод с Машей @masha.g.a Не пойду! Ибо обсуждать нечего - развелись и развелись. Так что я теперь свободный, популярный, обеспеченный молодой чемодан!) Лучше схожу к Гузеевой или в Дом-2!🤣 Обнял! #зачемяколечкодарил #атынесдерживайслёз #последождябудетрадуга #яужедавнопредчувствовалпотерю #двабездонныхокеанаглаз

Публикация от Григорьев-Апполонов Андрей (@apollonov_ag)

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