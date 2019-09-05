Часы Rolex за 30 000 евро, сумка из крокодиловой кожи: роскошная жизнь дочери Стаса Михайлова

Впервые на то, как живет резидент Forbes, состояние которого на 2018 год оценивается в 7,5 миллиона долларов, поклонники обратили внимание после съемок его дома на российских федеральных каналах. Роскошь и богатое убранство поместья Михайловых за городом вызвали много критики посетительниц домов культуры, в которых обычно выступает артист за солидные гонорары.

20-летнюю Еву отправили учиться в Лондон. Сейчас девушка получает образование в Королевском колледже, а о себе отзывается как russian british. Тем не менее все каникулы и летний отпуск Ева проводит вместе с семьей. Недавно весь клан Михайловых отмечал 10-летие средней дочери Иванны в знаменитом отеле Grand-Hôtel du Cap-Ferrat на Лазурном Берегу. Этим летом Ева успела отдохнуть в Монте-Карло, на озере Комо, в Милане, Монако, Антибе, Греции, Сен-Тропе, Италии, Австрии, Швейцарии и на Гоа.

Гардероб девушки привлечет внимание даже самой искушенной охотницы за люксом — недавно Ева похвасталась сумкой Hermes Birkin из крокодиловой кожи. Цена такого аксессуара — примерно 6,2 миллиона рублей (85 000 евро), поскольку сумку делают из целого крокодила и необходимо дождаться, пока тот вырастет. Впрочем, юную Еву не останавливает долгое ожидание: девушка — большая поклонница бренда Hermes, в ее коллекции уже пять сумочек Birkin и Kelly разных размеров (цены начинаются от 10 000 и до 50 000 евро). К слову, купить любую Birkin или Kelly довольно сложно — вы не можете просто прийти в бутик и попросить отложить вам на кассе дорогостоящий аксессуар. Более того, если вы не являетесь постоянным клиентом Hermes, то консультанты бренда могут оценивать вашу возможность получить сумку Birkin не только по финансовому состоянию, но и по внешнему виду. Аксессуар придется ждать около полугода, специально для вас его начнут изготавливать вручную на фабрике.

Как у любой уважающей себя it-girl, у Евы Канчельскис есть часы Rolex. Девушка решила остановить свой выбор на модели Cosmograph Daytona — очень популярной у золотой молодежи. Стоимость таких часов — примерно 30 000 евро. Купить их тоже не так-то просто, для каждого клиента нужен отдельный заказ. Более того, магазину, в котором вы хотите забрать ваши Rolex, выдается квота на то, что они могут иметь в наличии дорогостоящую модель, которая предназначена для определенного клиента.