Чт, 5.09.2019
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Валентина Гафта частично парализовало

Валентин Гафт.

ФОТО: Astapkovich Vladimir/ITAR-TASS

В настоящий момент народный артист РСФСР проходит реабилитацию в одной из клиник, сообщает Пятый канал.

Актера Валентина Гафта частично парализовало после перенесенного инсульта. Как стало известно, он находится на реабилитации в одной из больниц.

Его состояние врачи оценивают как тяжелое. Кроме этого, у Гафта возникли дополнительные проблемы со здоровьем и потребовалась хирургическая процедура.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что советский и российский актер театра и кино Валентин Гафт перенес инсульт. Народный артист был доставлен в реанимацию московской клиники, но медикам удалось стабилизировать его состояние, после чего его перевели в отделение неврологии.

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