Актера Валентина Гафта частично парализовало после перенесенного инсульта. Как стало известно, он находится на реабилитации в одной из больниц.

Его состояние врачи оценивают как тяжелое. Кроме этого, у Гафта возникли дополнительные проблемы со здоровьем и потребовалась хирургическая процедура.