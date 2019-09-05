В настоящий момент народный артист РСФСР проходит реабилитацию в одной из клиник, сообщает Пятый канал.
Актера Валентина Гафта частично парализовало после перенесенного инсульта. Как стало известно, он находится на реабилитации в одной из больниц.
Его состояние врачи оценивают как тяжелое. Кроме этого, у Гафта возникли дополнительные проблемы со здоровьем и потребовалась хирургическая процедура.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что советский и российский актер театра и кино Валентин Гафт перенес инсульт. Народный артист был доставлен в реанимацию московской клиники, но медикам удалось стабилизировать его состояние, после чего его перевели в отделение неврологии.