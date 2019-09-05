Видео: Светлана Лобода исполнила тверк в ответ на вопрос о совершенстве

Певица Светлана Лобода поделилась с подписчиками в своем Instagram-аккаунте новым видео. В ролике артистка стоит спиной к подписчикам в уборной и, судя по всему, умывается. За кадром ее продюсер Нателла Крапивина задает вопрос «суперзвезде».

«Свет, а ты совершенствуешься или ты уже достигла совершенства?» — спрашивает Крапивина.

В ответ Лобода начала ритмично двигать своей «пятой точкой».