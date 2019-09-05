Чт, 5.09.2019
Жена российского олигарха Олега Тинькова три дня с шиком отмечала юбилей в Таллинне и окрестностях СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Видео: Светлана Лобода исполнила тверк в ответ на вопрос о совершенстве

Видео: Светлана Лобода исполнила тверк в ответ на вопрос о совершенстве

Светлана Лобода

ФОТО: Sergei Bobylev / Sergei Bobylev/TASS

Певица сейчас находится в Литве, откуда и делится забавными видео, пишет Пятый канал.

Певица Светлана Лобода поделилась с подписчиками в своем Instagram-аккаунте новым видео. В ролике артистка стоит спиной к подписчикам в уборной и, судя по всему, умывается. За кадром ее продюсер Нателла Крапивина задает вопрос «суперзвезде».

«Свет, а ты совершенствуешься или ты уже достигла совершенства?» — спрашивает Крапивина.

В ответ Лобода начала ритмично двигать своей «пятой точкой».

Только за один день ролик собрал около полумиллиона лайков. А вот поделиться впечатлениями поклонники не смогли, так Светлана ограничила возможность комментирования этого поста, вероятно, предвидя реакцию хейтеров.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ