Чт, 5.09.2019
Невероятно: эстонка пошла за грибами в американский лес, где ее схватила полиция СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Cмотри
  • Фото: прилежная мать Зузу Измайлова показала своего малыша

Фото: прилежная мать Зузу Измайлова показала своего малыша

1

Зюлейха Измайлова

ФОТО: Eero Vabamägi

Эстонская журналистка, экоактивистка, политик, председатель партии «Зеленые Эстонии» Зюлейха Измайлова поделилась в социальных сетях трогательной фотографией своего маленького сына. 

34-летняя Измайлова - мать троих детей. Младший из них - Аксель Марус появился на свет в середине июня. 

Зузу опубликовала фотографию спящего в коляске сынишки и подписала ее следущими словами: «Иногда имеет смысл плыть по течению и брать у жизни то, что она может вам предложить. Иногда этого больше, чем достаточно».

Супруг Зюлейхи — член правления партии «Зеленые Эстонии» Йоонас Лакс, у них уже подрастают двое детей — 9-летний сын Юсиф Кыу и 5-летняя Сима Эсме дочь.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ