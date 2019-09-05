Фото: прилежная мать Зузу Измайлова показала своего малыша

Эстонская журналистка, экоактивистка, политик, председатель партии «Зеленые Эстонии» Зюлейха Измайлова поделилась в социальных сетях трогательной фотографией своего маленького сына.
34-летняя Измайлова - мать троих детей. Младший из них - Аксель Марус появился на свет в середине июня.
Зузу опубликовала фотографию спящего в коляске сынишки и подписала ее следущими словами: «Иногда имеет смысл плыть по течению и брать у жизни то, что она может вам предложить. Иногда этого больше, чем достаточно».
Супруг Зюлейхи — член правления партии «Зеленые Эстонии» Йоонас Лакс, у них уже подрастают двое детей — 9-летний сын Юсиф Кыу и 5-летняя Сима Эсме дочь.