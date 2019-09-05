Фото: Райнер Вакра во второй раз стал отцом

Эстонский политик принимает поздравления! 38-летний социал-демократ Райнер Вакра сообщил, что в среду, 4 сентября, у него родился второй ребенок.
Эстонский политик и его возлюбленная Марилин Лоок еще весной рассказали в соцсетях, что ожидают пополнения в семье. А вчера политик поделился радостным событием в своем Instagram.
«Утро наполнено счастьем и слезами радости. Мистическое, могущественное и невероятное - то, на что способны женщины», - написал политик и добавил слова благодарности матери своих детей.
Судя по фото из роддома Пельгулинна, можно понять, что у пары родился второй сын.
Вакра и Лоок знают друг друга еще с университета. Их первенец Конрад родился 27 ноября 2017 года.