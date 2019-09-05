Чт, 5.09.2019
Невероятно: эстонка пошла за грибами в американский лес, где ее схватила полиция СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Жизнь
  • Фото: Райнер Вакра во второй раз стал отцом

Фото: Райнер Вакра во второй раз стал отцом

Райнер Вакра и Марилин Лоок.

ФОТО: Madis Sinivee / PM/Scanpix Baltics

Эстонский политик принимает поздравления! 38-летний социал-демократ Райнер Вакра сообщил, что в среду, 4 сентября, у него родился второй ребенок.

Эстонский политик и его возлюбленная Марилин Лоок еще весной рассказали в соцсетях, что ожидают пополнения в семье. А вчера политик поделился радостным событием в своем Instagram.

«Утро наполнено счастьем и слезами радости. Мистическое, могущественное и невероятное - то, на что способны женщины», - написал политик и добавил слова благодарности матери своих детей.

Судя по фото из роддома Пельгулинна, можно понять, что у пары родился второй сын. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rainer Vakra (@rainervakra) on

Вакра и Лоок знают друг друга еще с университета. Их первенец Конрад родился 27 ноября 2017 года. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ