После поездки во Францию пара привезла в багажнике то, о чем не могла даже подумать

После возвращения из отпуска во Франции 57-летний адвокат Саймон Фентон припарковал машину возле дома и направился к входной двери, но крик жены заставил его вернуться. На глазах пораженных британцев багажник на крыше автомобиля зашевелился, и оттуда показалась сначала чья-то нога, а потом и рука.

При ближайшем рассмотрении выяснилось, что внутри прячется незнакомый 17-летний юноша. Из объяснений на ломаном голландском и немецком стало понятно, что он из Египта. Вызванные Фентоном полицейские вскрыли багажник и задержали мигранта. Его подозревают в нарушении иммиграционного законодательства.

«Мы так и не узнали, как он там поместился», - говорит Фентон. Он подозревает, что юноша спрятался в машине во время стоянки во французском городе Кале. Скорее всего, ему кто-то помог, потому что багажник был запечатан снаружи, а вещи, которые там лежали, исчезли.