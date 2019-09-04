Убитая горем мать облачилась в одежду умершего Децла

Женщина призналась корреспондентам, что всеми силами пытается сохранить ощущение присутствия сына. Поэтому она постоянно носит его одежду.

По ее словам, это единственное наследие, которое ей от него осталось. Через его вещи Ирина чувствует объятия сына и ей становится легче.

Недавно Толмацкая изъявила желание получить авторские права на песни Децла. Но ее невеста подала на нее в суд, чтобы отстоять свои финансовые интересы. Поэтому Ирине предстоит долгая борьба.

Кроме того, супруга Кирилла не дает бабушке видеться с внуком. Она увезла ребенка его из Москвы и не сказала свекрови куда. Ирина пыталась найти адрес мальчика в школе. Но там отказались давать ей сведения.