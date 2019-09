Убитая горем мать облачилась в одежду умершего Децла

Я буду рядом с тобой всегда. Даже если ты больше не вернешся,все равно знай , что я всегда рядом.... С Днем Рождения!!!! Люблю тебя очень....#внукибабушка

A post shared by Irina Tolmatskaya (@irinatolmatskaya) on Jun 17, 2019 at 1:44am PDT