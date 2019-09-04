А вы тоже взяли в сентябре отпуск от алкоголя? Отметьте друга, кому пора отдохнуть без бутылки
В Эстонии уже несколько лет подряд проходит так называемый отпуск от алкоголя или акция «В сентябре не пью». Всё больше людей каждый год готовы на 30 дней сказать алкоголю свое твердое «Нет!»
Говорят, что месяц отпуска без алкоголя улучшит Ваш сон на 100 процентов. Данную кампанию проводит Институт развития здоровья, в прошлом году к призыву аналогичной кампании присоединились почти 28 000 человек.
Устроители акции отмечают, что взять отпуск от алкоголя легче, когда это делают все окружающие. Особую роль в формировании культуры потребления алкоголя играют те, кто работает с людьми и с организациями.
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