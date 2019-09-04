Ср, 4.09.2019
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  • Шокирующий ответ эстонской школьницы на вопрос журналиста: девочка пожелала людям смерти

Шокирующий ответ эстонской школьницы на вопрос журналиста: девочка пожелала людям смерти

Школьница отвечает на вопрос репортера.

ФОТО: Kuvatõmmis Facebooki videost

В социальных сетях молниеносно распространяется отрывок из видео, где школьница дает довольно шокирующий ответ на очень простой вопрос: «Есть ли что-то, что тебе приходится по душе в сегодняшнем мире?»

Девочка отвечает на вопрос репортера Delfi TV конкретно и очень мрачно, а также объясняет, почему у нее нет позитивных взглядов в отношении мира и человечества.

От видеоролика пришла в восторг даже противоречивая группа 5miinust, которая пообещала подарить девочке бесплатный билет на их концерт.

Смотри видео на портале Elu24.ee!

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