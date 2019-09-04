Известный диджей занялся на сцене с девушкой тем, что обычно делают в спальне

Инцидент произошел в штате Невада на фестивале Burning Man, где выступал диджей Flume (настоящее имя Харли Эдвард Стреетен). Лица девушки на видео не видно, но как предполагается, это была подруга артиста Пейдж Элкингтон, сообщает youredm.com.

Сначала видео было опубликовано в Instagram девушки, но вскоре было удалено. Но в интернете ничего не исчезает бесследно и видео стало распространяться дальше. "Прости, мама", - так изначально было подписано видео.

Диджей Flume - известный музыкальный продюсер, выпустивший свой дебютный альбом в 2012 году. Flume сотрудничал с такими известными артистами, как: певица Лорд, Сэм Смит и группой Arcade Fire.

DJ Flume ФОТО: Reuters/ScanPix

Его второй альбом "Skin" получил в 2017 году премию "Грэмми".