Ср, 4.09.2019
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  • Все думали, что это Москва, но рэпер ST1M отдал сына в таллиннскую школу

Все думали, что это Москва, но рэпер ST1M отдал сына в таллиннскую школу
ФОТО!

ФОТО: Instagram ST1M

Никита Легостев, более известный под сценическим псевдонимом ST1M, уже давно живет со своей семьей в Эстонии.

Второго сентября сын рэпера отправился в первый класс Таллиннского Ыйсмяэского русского лицея. ST1M поделился фото с сыном на своей странице в соцсети.

«Не верится, что мы родители первоклассника. Я, например, до сих пор не считаю себя взрослым, мне всё кажется, что я подросток ещё», - подписал снимок артист.

Сам ST1M пошел в первый класс в далеком 1993 году.

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