Все думали, что это Москва, но рэпер ST1M отдал сына в таллиннскую школу
Никита Легостев, более известный под сценическим псевдонимом ST1M, уже давно живет со своей семьей в Эстонии.
Второго сентября сын рэпера отправился в первый класс Таллиннского Ыйсмяэского русского лицея. ST1M поделился фото с сыном на своей странице в соцсети.
«Не верится, что мы родители первоклассника. Я, например, до сих пор не считаю себя взрослым, мне всё кажется, что я подросток ещё», - подписал снимок артист.
Сам ST1M пошел в первый класс в далеком 1993 году.