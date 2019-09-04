Все думали, что это Москва, но рэпер ST1M отдал сына в таллиннскую школу

Второго сентября сын рэпера отправился в первый класс Таллиннского Ыйсмяэского русского лицея. ST1M поделился фото с сыном на своей странице в соцсети.

«Не верится, что мы родители первоклассника. Я, например, до сих пор не считаю себя взрослым, мне всё кажется, что я подросток ещё», - подписал снимок артист.