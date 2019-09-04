KFC совсем скоро открывается в Таллинне: давайте посмотрим, что скорее всего будет в меню

Далеко не все жители нашей республики представляют, как выглядит меню сети ресторанов KFC, потому что никогда там не бывали. Все наши страны-соседи уже много лет наслаждаются легендарной курочкой и фирменным салатом колеслоу. По франшизе рестораны KFC работают и в России, и в Швеции, и в Латвии, и в Литве. До нас прогресс в этой области шел дольше всего, но радует, что доковылял.

Меню в разных государствах может существенно отличаться, потому что во всех странах работают по франшизе, и, как правило, в разных странах - разные операторы. Меню эстонских ресторанов пока нигде не разглашалось, но мы подготовили для вас подборку того, что предлагают в KFC России, Латвии и Литвы. Наверняка что-то из этого будет продаваться и в Эстонии.

KFC Россия

Самые дорогие баскеты с острыми стрипсами в KFC Санкт-Петербурга стоят около 6 евро, куриные ножки от 1 евро и 50 центов, начальная стоимость картофеля фри - меньше евро. В продаже есть сырные подушечки, которые могут привлечь в свои рестораны вегетарианцев.

ФОТО: KFC Russia

ФОТО: KFC Russia

ФОТО: KFC Russia

KFC Латвия и Литва

KFC в Латвии и Литве неактивно ведет свой сайт, некоторые ссылки на меню там не работают, но при этом сеть в этих странах-соседка существует. Цезарь салат с курицей, колеслоу салат и картофель фри в меню тоже имеются. Равно как и острые крылышки. Зато в Литве в KFC есть то, чего нет в России и Латвии - комплект с Qurrito, стоит он менее 4 евро.

ФОТО: KFC Latvia