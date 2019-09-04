Как живется людям с неудачными фотографиями на документах
«Афиша Daily» нашла семерых недовольных своей фотокарточкой в паспорте, загранпаспорте и водительских правах и расспросила о самых нелепых неудобствах, которые им это доставило. А чтобы было не так обидно, всех героев красиво сфотографировали на новый документ.
Кристина Вострикова
25 лет, маркетолог
«В УФМС просто так не попадешь: вот ты приходишь в первый раз, красивый и с ровной прической, но оказывается, что весь этот марафетты наводил, чтобы записаться на следующий прием. Когда дело наконец доходит до фотографии, на улице, конечно, дождь. У меня вьющиеся волосы, поэтому дождь для них — катастрофа. Когда отступать было уже некуда, я решила подвести глаза карандашом: если уж гореть, так дотла. Когда мне показали эту фотографию, я поняла, что лучше уже не получится. А когда выдали готовый паспорт, помимо ужасной фотографии там еще и мой родной город написали с ошибкой.
Конечно, во всех аэропортах в меня долго вглядываются пограничники. Первые три года, пока в паспорте было мало виз, я приезжала в аэропорт за три часа, потому что минут сорок проводила на паспортном контроле. Сейчас легче. Пропускают всегда, но смотрят недоверчиво».
Наталья Буракова
28 лет, менеджер по связям с общественностью
«Мне сложно вспомнить, при каких обстоятельствах была сделана фотография на паспорт. Я практически никогда не красила глаза, а укладке предпочитала мытье головы на ночь. Видимо, в этот день у меня были грандиозные планы, ради которых я совершила серьезные манипуляции с макияжем и прической.
Несколько лет назад мы с моей коллегой оказались в Сочи. Пользуясь тем, что для пересечения границы Россия — Абхазиянужен лишь российский паспорт, решили совершить однодневное путешествие. Приключения начались на пограничном пункте: строгая женщина долго и упорно сравнивала меня, загорелую и красивую, с девочкой из фильма «Звонок» на фотографии. После получасового дефиле перед четырьмя служителями закона мы наконец вдохнули запах прекрасных сосен на даче Сталина и насладились красотой озера Рица. Российские пограничники оказались лояльнее — всего три человека и пятнадцать минут ожидания. И это все после бесконечных «магазинных» историй из серии: «Нет, простите, это не вы» и «Зачем ты взяла паспорт у сестры?».
Константин Новочадов
31 год, административный директор Пикника «Афиши»
«Бриллиантовая рука» — один из моих любимых фильмов, но никогда бы не подумал, что я буду так ненавидеть фразу «Ты зачем усы сбрил, дурик?». Стоило мне всего месяц походить с усами и сфотографироваться с ними на права, как это выражение прицепилось ко мне на десять лет. И задают этот вопрос все, кто видит права: друзья, ГИБДД, охрана на КПП и так далее. Все думают, что это супероригинальная шутка, а потом стоят и ждут, что я расскажу удивительную историю про усы. Нет ее, ребята, нет.
Самый нелепый случай произошел на собеседовании, когда я искал работу. Я сидел в переговорке, а на столе лежали мои права — я по ним получил пропуск в здание, вертел в руках и забыл спрятать в карман. Интервьюер увидел фотографию, когда заходил, и первая фраза была та самая, коронная. И пошло-поехало. Общались мы минут тридцать, и примерно двадцать — двадцать пять минут из них я отвечал, зачем отращивал, почему сбрил, удобно ли есть с усами, спать. В конце мне сказали: «Извините, вот были бы вы с усами, мы могли бы предложить вам работу, а так, извините, до свидания».
Никита Жилинский
29 лет, графический дизайнер
«Этим летом я поехал на день рождения друга и как бонус к подарку решил купить хороший алкоголь. Забегаю в «Азбуку вкуса», очень, естественно, тороплюсь. Подбегаю к кассе с бутылкой, сразу протягиваю паспорт. Кассир долго-долго смотрит на фотографию, поднимает голову, смотрит на меня, опускает глаза обратно. А потом спрашивает: «И кто это?» Мне 29 лет, уже восемь лет я могу зайти в магазин и купить пиво. Но ей показалось, что я обманываю ее на более глобальном уровне: возраст ее не смущает, зато смущает, что я украл чужой паспорт и посмел с ним заявиться в магазин как ни в чем не бывало. Прежде такого не было: кассиры смеялись, но потом все же продавали мне алкоголь. Но эта мадам вызвала на подмогу старшего менеджера. На шум набежали и другие продавщицы. Восемь пар вылупившихся на меня глаз опускались и поднимались, глядя то в паспорт, то на меня. Вердикт: «Мы не можем взять на себя такую ответственность и продать вам алкоголь не по вашему документу».
Я давно хочу сменить паспорт, но я из Красноярска, поэтому сделать это сложно. Иногда я беру с собой загранпаспорт, но это не всегда помогает. Друзья обычно реагируют: «Да ладно! Как круто!» — но серьезным работникам мне очень надоело объяснить, что когда-то моя прическа была на пике моды».
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