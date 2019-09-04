Как живется людям с неудачными фотографиями на документах

Кристина Вострикова

25 лет, маркетолог

ФОТО: Афиша Daily

«В УФМС просто так не попадешь: вот ты приходишь в первый раз, красивый и с ровной прической, но оказывается, что весь этот марафетты наводил, чтобы записаться на следующий прием. Когда дело наконец доходит до фотографии, на улице, конечно, дождь. У меня вьющиеся волосы, поэтому дождь для них — катастрофа. Когда отступать было уже некуда, я решила подвести глаза карандашом: если уж гореть, так дотла. Когда мне показали эту фотографию, я поняла, что лучше уже не получится. А когда выдали готовый паспорт, помимо ужасной фотографии там еще и мой родной город написали с ошибкой.

Конечно, во всех аэропортах в меня долго вглядываются пограничники. Первые три года, пока в паспорте было мало виз, я приезжала в аэропорт за три часа, потому что минут сорок проводила на паспортном контроле. Сейчас легче. Пропускают всегда, но смотрят недоверчиво».

Наталья Буракова

28 лет, менеджер по связям с общественностью

ФОТО: Афиша Daily

«Мне сложно вспомнить, при каких обстоятельствах была сделана фотография на паспорт. Я практически никогда не красила глаза, а укладке предпочитала мытье головы на ночь. Видимо, в этот день у меня были грандиозные планы, ради которых я совершила серьезные манипуляции с макияжем и прической.

Несколько лет назад мы с моей коллегой оказались в Сочи. Пользуясь тем, что для пересечения границы Россия — Абхазиянужен лишь российский паспорт, решили совершить однодневное путешествие. Приключения начались на пограничном пункте: строгая женщина долго и упорно сравнивала меня, загорелую и красивую, с девочкой из фильма «Звонок» на фотографии. После получасового дефиле перед четырьмя служителями закона мы наконец вдохнули запах прекрасных сосен на даче Сталина и насладились красотой озера Рица. Российские пограничники оказались лояльнее — всего три человека и пятнадцать минут ожидания. И это все после бесконечных «магазинных» историй из серии: «Нет, простите, это не вы» и «Зачем ты взяла паспорт у сестры?».

Константин Новочадов

31 год, административный директор Пикника «Афиши»

ФОТО: Афиша Daily

«Бриллиантовая рука» — один из моих любимых фильмов, но никогда бы не подумал, что я буду так ненавидеть фразу «Ты зачем усы сбрил, дурик?». Стоило мне всего месяц походить с усами и сфотографироваться с ними на права, как это выражение прицепилось ко мне на десять лет. И задают этот вопрос все, кто видит права: друзья, ГИБДД, охрана на КПП и так далее. Все думают, что это супероригинальная шутка, а потом стоят и ждут, что я расскажу удивительную историю про усы. Нет ее, ребята, нет.