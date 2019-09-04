Фото: пропавший на несколько месяцев Раймонд Кальюлайд удивил новой внешностью

Беспартийный политик Раймон Кальюлайд опубликовал в Instagram фотографию, на которой предстал в новом облике.

«Я вернулся! Новое начало, новый сезон, новая жизнь, новая прическа», – заявил бывший старейшина Пыхья-Таллинна.

В конце мая Кальюлайд написал в своем блоге, что в политической жизни ему предстоят спокойные времена. «Я отказываюсь от различных политических предложений, чтобы отдохнуть летом», – написал он. Похоже, что отдохнуть получилось, а теперь со свежими силами Раймонд возвращается к работе.