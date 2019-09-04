Ср, 4.09.2019
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  • Фото: пропавший на несколько месяцев Раймонд Кальюлайд удивил новой внешностью

Фото: пропавший на несколько месяцев Раймонд Кальюлайд удивил новой внешностью

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Раймонд Кальюлайд

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees

Выпавший из общественной жизни после выборов в Европарламент Раймонд Кальюлайд опубликовал в социальных сетях свежий снимок. Политик объявил, что вернулся!

Беспартийный политик Раймон Кальюлайд опубликовал в Instagram фотографию, на которой предстал в новом облике.

«Я вернулся! Новое начало, новый сезон, новая жизнь, новая прическа», – заявил бывший старейшина Пыхья-Таллинна.

В конце мая Кальюлайд написал в своем блоге, что в политической жизни ему предстоят спокойные времена. «Я отказываюсь от различных политических предложений, чтобы отдохнуть летом», – написал он. Похоже, что отдохнуть получилось, а теперь со свежими силами Раймонд возвращается к работе.

Напомним, 15 июня Раймонд Кальюлайд объявила о решении вступить в брак со своей возлюбленной Джейн Палм. С 16 июня Кальюлайд пропал в Facebook, Instagram и Twitter. Затишье в социальных сетях длилось два с половиной месяца.

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