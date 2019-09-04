СМИ поверили, что женщина с именем Раша Срака стала послом Словении в России

Материал успели перепечатать некоторые интернет-издания и растиражировать блогеры. В настоящее время увидеть наличие материала про Сраку можно только через поисковик.

Выдуманная новость появилась на сайте агентства «Панорама», которое позиционирует себя как сатирическое издание. В опубликованном шуточном сообщении говорится, что об этом сообщается на сайте МИД Словении, однако на самом деле ресурс не публиковал подобной информации.

Вымышленный министр иностранных дел страны Душан Сралькович (настоящего главу внешнеполитического ведомства страны зовут Миро Церар) «рассказал» причины выбора Сраки на дипломатическую должность: «У Раши очень удачное имя — по-английски это слово переводится как «Россия». Кроме того, у нее много общего с российскими политиками, что должно помочь наладить им тесный контакт».