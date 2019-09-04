Ср, 4.09.2019
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  • Видео: Илона Калдре с вытаращенными глазами рассмешила Сеть

Видео: Илона Калдре с вытаращенными глазами рассмешила Сеть

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Илона Калдре развлекается.

ФОТО: Скриншот Facebook Илоны Калдре

Илона Калдре встретила начало сентября не под песню Михаила Шуфутинского в различных вариациях и не у костра рябин. Известная в Эстонии и за ее пределами ясновидящая и певица по случаю начала осени опубликовала на своей странице в Facebook чумачечее видео, в котором радуется наступлению осени. 

Данный ролик развеселили поклонников Илоны, потому что на нем она предстала с вытаращенными глазами и мультяшным голосом. 

«Ну здравствуй осень! Всех с 1 сентября! Желаю всем нам ярких красок, энергии, позитива и осеннего жаркого солнца!» - написала в воскресенье экстрасенс на своей странице в Facebook. Видео прилагается. Приятного просмотра! 

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