Видео: Илона Калдре с вытаращенными глазами рассмешила Сеть

Илона Калдре встретила начало сентября не под песню Михаила Шуфутинского в различных вариациях и не у костра рябин. Известная в Эстонии и за ее пределами ясновидящая и певица по случаю начала осени опубликовала на своей странице в Facebook чумачечее видео, в котором радуется наступлению осени.