Видео: Илона Калдре с вытаращенными глазами рассмешила Сеть

Илона Калдре встретила начало сентября не под песню Михаила Шуфутинского в различных вариациях и не у костра рябин. Известная в Эстонии и за ее пределами ясновидящая и певица по случаю начала осени опубликовала на своей странице в Facebook чумачечее видео, в котором радуется наступлению осени.
Данный ролик развеселили поклонников Илоны, потому что на нем она предстала с вытаращенными глазами и мультяшным голосом.
«Ну здравствуй осень! Всех с 1 сентября! Желаю всем нам ярких красок, энергии, позитива и осеннего жаркого солнца!» - написала в воскресенье экстрасенс на своей странице в Facebook. Видео прилагается. Приятного просмотра!