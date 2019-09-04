Значение цвета кошки: какие питомцы притягивают в дом деньги, счастье и любовь

С древности считалось, что энергетика кошки способна преобразить жизнь хозяина. Во многом характер этого воздействия зависит от цвета питомца.
Кошка очень сильно влияет на энергетику дома. Это животное помогает усиливать энергетические потоки в жилище, выступая в роли талисмана.
Рыжая кошка
Такая кошка приносит удачу в финансовой сфере. Подобный окрас во многих культурах считался денежным, потому что очень схож с золотом. Заведите рыжую кошку, если вы хотите преуспеть в делах, в бизнесе, в работе, получить повышение или обрести счастье в новой сфере деятельности.
Рыжая кошка является счастливым талисманом, который убережет вас от ненужных трат, от денежных потерь. Она помогает хозяину в обучении, помогает стать более ответственным и внимательным.
Белая или серая кошка
Помогает такая кошка и тем, кто находится в поисках второй половинки. Говорят, что если пригласить домой того, кто вам нравится, то белая кошка поможет привязать этого человека к себе.
Белую или серую кошку можно подарить человеку, который вам дорог. Ваши отношения от этого улучшатся, исчезнет дисгармония, недопонимание и обиды.
Черная кошка
Это лучший оберег для дома и семьи. Черные четвероногие оберегают дом от зла, недобрых намерений, порчи, сглаза, болезней. В принципе, это универсальный окрас, потому что черная кошка может воздействовать позитивно на все сферы хозяина и его домочадцев. Это весьма таинственное животное, с которым связана масса примет и суеверий.
Такая кошка помогает людям бороться с завистью, обидами, злостью. Она нейтрализует любые выпады врагов, оберегает дом от опасностей. Очень хорошим знаком является визит такой кошки к вам домой. Приютив ее, вы привлечете особую удачу.
Это самое настоящее чудо. Люди, у которых дома живут трехцветные кошки, очень удачливы, даже если сами того не понимают. Трехцветный питомец дарит огромную удачу любому, кто живет с ним под одной крышей.
Такие люди часто очень счастливы, потому что имеют четко поставленные цели и задачи. В Японии трехцветные кошки считаются очень ценными. Раньше их за огромные деньги покупали мореплаватели.