Эстонский блогер Деана Нооп рассказала, сколько она на самом деле зарабатывает на Youtube

Блогер Деана Нооп (25) опубликовала видео, где честно и без прикрас поведала подписчикам, сколько она зарабатывает на Youtube, пишет Elu24.
Девушка рассказала, что очень сложно объяснить, сколько на самом деле кто-то зарабатывает на Youtube, потому что доход часто нестабилен. «В некоторые месяцы вы можете неплохо зарабатывать, в некоторые месяцы вы зарабатываете очень мало. Все зависит от просмотров. Реклама поступает из разных источников, и есть она или нет - зависит от вашей аудитории и содержания видео», - говорит Деана.
Максимальной суммой, которую Деане удалось получить за одно видео, стала пара сотен евро, а одно из последних видео оценили лишь в 20 долларов. Она добавила, что блогеры часто зарабатывают деньги и на спонсорстве. «У меня было очень, очень мало спонсируемых видео, но они приносят гораздо больше денег, чем реклама», уверена Деана.