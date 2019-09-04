Ср, 4.09.2019
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Честное селфи: Алла Пугачева показала, почему ей противопоказано солнце
ФОТО

Алла Пугачева

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp/Scanpix Baltics

Звезда российской эстрады Алла Пугачева большую часть лета в этом году, по традиции, провела с мужем и детьми в Юрмале, где наслаждалась приятными моментами семейного счастья, общением с друзьями, свежим воздухом, морем и солнцем. Однако, как выяснилось, с солнцем у нее «особенные отношения».

Накануне Алла Борисовна порадовала своих многочисленных поклонников неожиданным селфи.

«Обожаю солнце, но оно мне противопоказано. Пять минут в море и на солнце – результат на лице. Веснушки. Может, это 7-я молодость пришла?»

- так с юмором подписала фото Пугачева.

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