Честное селфи: Алла Пугачева показала, почему ей противопоказано солнце
Звезда российской эстрады Алла Пугачева большую часть лета в этом году, по традиции, провела с мужем и детьми в Юрмале, где наслаждалась приятными моментами семейного счастья, общением с друзьями, свежим воздухом, морем и солнцем. Однако, как выяснилось, с солнцем у нее «особенные отношения».
Накануне Алла Борисовна порадовала своих многочисленных поклонников неожиданным селфи.
«Обожаю солнце, но оно мне противопоказано. Пять минут в море и на солнце – результат на лице. Веснушки. Может, это 7-я молодость пришла?»
- так с юмором подписала фото Пугачева.