Астролог Тамара Глоба рассказала, каким знакам Зодиака не повезет 4 сентября

Российский астролог Тамара Глоба рассказала, каким знакам Зодиака необходимо проявить максимальную осторожность 4 сентября 2019 года, пишет Topnews.
По ее словам, Овны пока не смогут рассчитывать на прибыль, несмотря на большой объем проделанной работы. Тамара Глоба рекомендует представителям этого знака проявить оптимизм, не суетиться и заняться продумыванием планов на будущее.
Девам астролог советует принять участие в работе родственников и друзей. При этом представителей этого знака Зодиака будут нещадно критиковать со всех сторон, что не лучшим образом отразиться на их эмоциональном настроении.
Водолеев 4 сентября ждет множество спорных ситуаций на работе. Также вас ожидают сложности и недопонимание с руководством. В этот период лучше взяться за решение чужих вопросов и бытовых проблем. Свои дела отложите на потом.