«Ревизия гардероба»: британцев потрясла стоимость нарядов Меган Маркл

Супруга 34-летнего принца Гарри отдает предпочтение нарядам в классическом стиле. Она часто носит юбки-карандаш, блузки и платья прямого кроя. Специалисты сайта HushHush, специализирующегося на предоставлении эксклюзивных товаров и услуг, провели «ревизию» нарядов герцогини Сассекской.

Гардероб Меган Маркл оценивается как шикарная недвижимость в окрестностях Лондона. «Мы выяснили, что сейчас ее гардероб обошелся бы в 750 тысяч фунтов стерлингов (около 825 000 евро). Это при том, что она заявила о сокращении расходов на одежду и аксессуары. Один дом за пределами столицы будет стоить порядка 230 тысяч (около 253 000 евро). Таким образом, можно купить три дома», — заявили они.

Наблюдательные поклонники королевской семьи обратили внимание на то, что, несмотря на заверения в экономии, траты наследников престола растут. В особенности впечатлила специалистов стоимость свадебного образа Маркл.

«Ее подвенечный наряд стоил 434 тысячи фунтов (примерно 478 000 евро). А стоимость обычного свадебного платья для жителей Британии не превышает 1500 фунтов (1 650 евро). Дальше больше — тиара от Cartier обошлась в 319 тысяч фунтов (351 000 евро). За меньшие деньги можно приобрести хорошую студию в элитном районе Челси. В целом, стоимость ее гардероба превышает стоимость гардероба обычного жителя Британии в 400 раз. Встает простой вопрос — о какой такой экономии идет речь?» — высказались звездные эксперты.