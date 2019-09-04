Мы счастливы?! В Эстонии стартует аналог реалити-шоу «Дом-2»
Шоу будет называться «Rannamaja» (Дом на пляже).
По сценарию шестеро незнакомых друг с другом молодых людей переезжают в уютный домик с жаждой приключений и главной целью – найти свою любовь. Если в сложившемся коллективе подходящие пары не находятся, жители дома организуют еженедельные вечеринки, чтобы разбавить шоу новыми лицами.
Итак, искать свою любовь на глазах телезрителей отправляются:
24-летняя Керли
Instagram: orange_hazel_46
Девушка родом из Пярнумаа. Керли – смелая сельская девушка, которая не боится работы, умеет чинить машины, служила в Силах обороны и любит бокс. Несмотря на все вышеперечисленное, Керли очень ранимая и нежная.
20-летняя Сейди
Instagram: seidivoogre
Эта студентка – настоящая секс-бомба! Девушка приехала учиться в Таллинн с Сааремаа. Козырем Сейди является ее рост, поэтому она ищет высокого мужчину. Правда, на шоу, как назло, сделать это окажется непросто.
25-летняя Мэрилин
Instagram: merilynnau
25-летняя фитнес-модель и косметолог живет в Таллине и занимается бизнесом. У нее более 30 000 подписчиков в Instagram. Долгое время Мэрилин проживала в Голливуде. Мэрилин внимательно следит за своей диетой и ежедневно тренируется.
25-летний Сильвер
Instagram: silvermeier
Парень из Тарту – душа компании, сейчас он живет и учится в Таллинне. Между прочим, в своем университете он был выбран «самым сексуальным студентом».
24-летний Кито
Instagram: mr.kristok
На самом деле, имя заядлого путешественника – Кристо, но все зовут его Кито. Сейчас парень работает строителем и в Эстонии, и в Финляндии, но все же планирует больше времени проводить на родине.
23-летний Кристо
Instagram: krugerkristo
Кристо – 23-летний предприниматель и рыбак из Пярнумаа. Он ищет женщину для захватывающих приключений, но не ту, которая будет пропадать в ночных клубах. Кристо – настоящий деревенский парень, который может справиться с любой физической работой. Он верит, что к 30 годам достиг финансовой свободы. Кристо надеется, что даже если не сможет найти свою вторую половинку на шоу, то посредством ТВ обратит на себя внимание эстонских девушек.
Итак, самое смелое эстонское реалити-шоу «Дом на пляже» начинается сегодня вечером в 20.00 на канале TV3! Смотрите первую часть трейлера ЗДЕСЬ!